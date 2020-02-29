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HaberlerFutbol

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen 11'i bozmayacak. Gençlerbirliği maçında sadece cezalı Belhanda'nın yerine Emre Akbaba sahada olacak

Galatasaray
Erhan Kaan Adıgüzel

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 20 yıl aranın ardından deviren Galatasaray, yarın evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Ankara temsilcisi karşısında da güzel bir oyunla 3 puana ulaşmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerinin form durumundan oldukça memnun… Mario Lemina’nın yokluğunda geçtiğimiz hafta Seri’yi geriye çekip orta alanda Ömer, Belhanda ikisini görevlendiren deneyimli teknik adam, bu maçta yalnızca cezalı olan Belhanda’nın yerine Emre Akbaba değişliğine gidecek. Sakatlığını henüz atlatamayan Lemina’nın yokluğunda yine aynı sistemle takımını sahaya çıkaracak olan Terim, diğer 10 futbolcusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

BİLETLER TÜKENDİ

Derbi zaferinin ardından evinde ilk maçına çıkacak olan Galatasaray’da taraftarlar Gençlerbirliği mücadelesine yoğun ilgi gösteriyor. Kombineler haricinde satışa çıkarılan tek maçlık sınırlı sayıdaki biletlere yoğun talep olduğu öğrenildi. Satışa çıkar çıkmaz ilgi gören Gençlerbirliği maçı biletlerinin kısa sürede tükendiği bildirildi. Kombine sahiplerinin de gelmesiyle birlikte 52 bin kişilik TT Stadı’nın pazar günü dolması bekleniyor.

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