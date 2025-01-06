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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın konuğu Saint-Quentin - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Saint-Quentin

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:49
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        Galatasaray'ın konuğu Saint-Quentin!
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        Şampiyonlar Ligi play-in etabında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Saint-Quentin'i ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

        İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da oynanacak.

        Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını play-in etabına yazdırmıştı.

        Fransız ekibi ise C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.

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