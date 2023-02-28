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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ve gol attığında Nef Stadyumu'nda çalan "Aşkın olayım" şarkısını Simge Sağın'ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçıdan ise cevap gecikmedi. İşte Icardi ve Simge arasında yaşananlar...

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  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Galatasaray'ın yıldız ismi Arjantinli Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Saha dışında da çok konuşulan bir isim olan Icardi'nin gollerinden sonra taraftar Simge'den 'Aşkın olayım' şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladı.

     
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Kulüp de taraftarların bu hareketine kayıtsız kalmayarak, Mauro Icardi'nin her golünden sonra Nef Stadyumu'nda bu şarkıyı çalmaya başladı.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Icardi ise "Aşkını Olayım' şarkısını dinliyor musun?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Aşkın Olayım şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Yaşanan olayların ardından  Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ve gol attığında Nef Stadyumu'nda çalan "Aşkın olayım" şarkısını Instagram hesabından kendi fotoğrafıyla paylaştı.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Şarkının sahibi Simge Sağın'ı da fotoğrafa etiketleyen 30 yaşındaki futbolcunun paylaşımına Simge'den yanıt gecikmedi.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra, Simge Sağın da Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koydu.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

    Ardından 30 yaşındaki futbolcu ile Simge Sağın, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye başladı.
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!
  • Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!

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