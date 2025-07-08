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        Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Gabor Gallai dönemi!

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Gabor Gallai oldu. Gallai, açıklamasında, "Bir şeyler inşa etme şansı yakaladığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:03
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        Galatasaray'da Gabor Gallai dönemi!
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        Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman Gabor Gallai getirildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da uzun yıllar görev alan deneyimli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "2021-2022 sezonunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla sahne alan Gallai, yüksek tempolu ve modern futbol anlayışıyla tanınıyor.

        Son olarak İsviçre'nin Grasshopper Club Zürich takımını çalıştıran, uluslararası deneyimi, oyuncu gelişimine verdiği önem ve oyun disipliniyle adından söz ettiren Gallai, sarı-kırmızılı ekibimizin teknik direktörlük görevini üstlenecek.

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        Gabor Gallai'ye 'Hoş geldin' diyor, Galatasaray'daki görevinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.

        GALLAİ: BİR ŞEYLER İNŞA ETME ŞANSI YAKALADIĞIM İÇİN MUTLUYUM

        Gabor Gallai, Galatasaray'da yeni bir şey inşa edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

        RAMS Park'ta düzenlenen imza töreni sonrası GSTV'ye açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Burası büyük bir şehir, büyük bir kulüp. Bence bu benim için büyük bir görev ama burada bir şeyler inşa etme şansı yakaladığım için mutluyum.

        Türk kadın futbolunun burada nasıl bir seyir izlediğini elbette merak ediyorum. Mutluyum ve hedeflerimize ulaşacağımız konusunda iyimserim.

        Önümüzde çok fazla iş var, adım adım her şeyi geliştirebileceğimizi düşünüyorum ve hedeflerimize ulaşacağımızdan oldukça eminim." ifadelerini kullandı.

        Büyük hedefleri olduğunu aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Hedefimiz elbette Galatasaray gibi büyük bir isimle büyük hedeflere ulaşmak olmalı.

        Bu görevin farkındayım. Aynı zamanda Türk kadın futbolunun gelişimi ve Galatasaray'ın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olmasının bizim için büyük bir motivasyon olduğunu da düşünüyorum. Bunu tekrar başarmak istiyoruz.

        Elbette burada verilen görevlere ve Galatasaray ismine layık olmak istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir hedefe tekrar ulaşmak istiyoruz. Dediğim gibi, önümüzde birçok görev var ve bunların üstesinden geleceğimize oldukça eminim." şeklinde görüş belirtti.

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