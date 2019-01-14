Öne Çıkanlar

Galatasaray kampında neler yaşandı?

Giriş: 14.01.2019 - 09:38 | Güncelleme:  

Galatasaray'ın Antalya kampını yerinden takip eden Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel izlenimlerini aktardı. Antalya'da neler yaşandı, kampını yıldızı kimdi, takım ne durumda... Hepsinin cevabı bu haberde!

  • 1 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    1 | 9

    Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, ligin devre arasında Antalya'da hazırlıklarını yaptı. İşte kampı Antalya'da izleyen Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel'in notları:

  • 2 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    2 | 9

    1-KONDİSYON YÜKLEMESİ YAPILDI

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya kampına yeni bir kondisyonerle gitti. 55 yaşındaki İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’yle anlaşan Sarı-Kırmızılılar’da futbolculara kamp boyu kondisyon yüklemesi yapıldı. Günü çift idmanla çalışan Cimbom, sabah antrenmanlarında tamamen kondisyon çalışması yaptı. Terim böylece, takımının ikinci yarı 90 dakika mücadele edeceğine inanıyor.

  • 3 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    3 | 9

    2-GENÇLER TAKIMA ALIŞIYOR

    Sarı-Kırmızılı takımda sezon başından beri A takımla çalışma fırsatı bulan genç oyuncular için Antalya kampı oldukça verimli geçti. Hocalarının gözüne girmek için antrenmanlarda var güçleriyle çalışan genç yetenekler, hazırlık karşılaşmalarında da forma giyme şansı buldu. Özellikle Yunus Akgün’ün performansı teknik heyetin beğenisini kazandı.

  • 4 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    4 | 9

    3-SAKATLAR TAMAMEN İYİLEŞTİ

    Ligin ilk yarısında sakatlık yaşayan futbolculardan Emre Akbaba dışında diğer oyuncular takıma katıldı. Son oynanan Sivas maçında tam olarak iyileşmemesine rağmen fedakarlık yaparak forma giyen Younes Belhanda, tam olarak hazır hale geldi. Bir diğer isin Sinan Gümüş de yaklaşık 1 buçuk ay süren sakatlığını atlatarak ikinci devre öncesi hazır hale geldi.

  • 5 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    5 | 9

    4-MORALLER YÜKSEK

    Ligde son olarak Sivas’ı 4-2 yenen Aslan, devreye zaten moralli girmişti. Başakşehir’in 6 puan gerisinde olmalarına rağmen oyuncuların açıklamalarında şampiyonluğa olan inançları dikkat çekti. Antrenmanlarda da oldukça neşeli bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıya umutla başlayacak.

  • 6 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    6 | 9

    5-KAMPIN YILDIZI FEGHOULİ

    İlk yarının son maçlarında performansını üst seviye çıkaran Sofiane Feghouli, kampta da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Antrenmanlarda oldukça hırslı görünen Cezayirli oyuncu, kampın yıldızıydı.

  • 7 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    7 | 9

    6-TERİM GÜVEN AŞILADI

    Ligin ilk yarısında yaşananlardan sonra takımını ikinci yarıya hazırlamak isteyen Fatih Terim için Antalya kampı ilaç oldu. Öğrencilerini şampiyonluğa inandıran İmparator, tüm takıma güven aşıladı.

  • 8 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    8 | 9

    7-FORVET GELMEMESİ CAN SIKTI

    Devre arasına girildikten hemen sonra Eren Derdiyok’la yollarını ayırdıklarını açıklayan teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarı başlamadan önce 2 forvet transfer edilmesini yönetimden istedi. Antalya’ya en azından 1 forvetle gitmeyi planlayan deneyimli teknik adamın bu arzusunun gerçekleşmemesi can sıktı.

  • 9 Galatasaray kampında neler yaşandı?
    9 | 9

    8-TERİM ÖĞRENCİLERİNDEN MEMNUN

    Antalya kampında gençler de dahil tüm futbolcularının son durumunu gören Fatih Terim, genel olarak takımının performansından memnun kaldı. Oyuncuların idmanlarda istekli görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0