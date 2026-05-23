        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Khephen Thuram'ı istiyor

        Galatasaray, Khephen Thuram'ı istiyor

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek adına Juventus'ta oynayan Khephen Thuram'ı gündemine aldı.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:33
        Yeni sezonda hem lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefi doğrultusunda hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Khephen Thuram'ı renklerine bağlamak istiyor.

        İtalya basınında çıkan iddiaya göre, Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için harekete geçti.

        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Fransız orta saha için Juventus ile temas kurduğu ve İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde transfer ihtimalinin güçlenebileceği iddia edildi.

        35-40 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

        Haberde, Galatasaray'ın Thuram için bonuslarla birlikte 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Juventus'un mali dengeleri korumak adına bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği, Thuram'ın da bu isimlerden biri olduğu belirtildi.

        PREMIER LİG EKİPLERİNİN DE RADARINA GİRDİ

        2024 yazında OGC Nice'den Juventus'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun performansıyla değerini önemli ölçüde artırdığı aktarılırken, İngiltere Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

        OKAN BURUK'UN TALEBİ

        Öte yandan haberde, Galatasaray'ın orta sahadaki olası ayrılıklar nedeniyle transfer çalışmalarına hız verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un merkez orta sahaya kaliteli bir takviye istediği kaydedildi.

