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        Galatasaray - Kisvarda FC | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Kisvarda FC maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılılar, bu kapsamdaki ilk dostluk maçında Hull City ile karşı karşıya gelmiş ve 3-0 öne geçtiği mücadelede 4-3 yenilmişti

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 20:25
        İlk gol geldi
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        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray, Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor.

        GALATASARAY: 1 - KISVARDA FC: 0

        (İkinci yarı oynanıyor...)

        7' Barış Alper Yılmaz

        SAAT: 20.30

        STAT: Merkür Arena

        YAYIN: GS TV

        MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GALATASARAY: Batuhan Şen, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mertens, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

        YEDEKLER: Jankat, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kazımcan, Özgür Baran, Kerem, Yusuf, Caner, Morutan, Efe, Zaniolo

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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        KISVARDA FC: Petkovic, Ötvös, Cipetic, Jovicic, Lucas, Szeles, Kovacic, Camaj, Vida, Mesanovic, Czekus

        YEDEKLER: Kovacs, Gotha, Makowski, Körmendi, Alic, Lippai, Ilievski, Balogh, Navratil, Szor, Spasic

        TEKNİK DİREKTÖR: Milos Kruscic

        İLK HAZIRLIK MAÇINDA NE OLMUŞTU?

        Galatasaray, ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi. Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.

        Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

        Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti. İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı.

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