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        Galatasaray koşuda sınıfta kaldı!

        Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, altı maçın sadece ikisinde rakibinden fazla koştu ve tek galibiyetini de bu maçlardan birinde aldı. Devler Ligi'ne bu sezon erken veda eden sarı-kırmızılılar koşu mesafesinde yine sınıfta kaldı!

        Giriş: 29.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:44
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        Koşuda sınıfta kaldı!
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        Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altı maça çıkan Galatasaray, altı müsabakanın sadece ikisinde rakibinden fazla koştu; tek galibiyetini de o müsabakada elde etti. Old Trafford'da 77'de 10 kişi kalan Manchester United'dan fazla mesafe kat eden sarı-kırmızılılar sahadan da 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

        İki Kopenhag maçında da rakibine diş geçiremeyen Galatasaray, Danimarkalı rakibinden ilk müsabakada 10 kilometre, ikincisinde ise 9 kilometre daha az mesafe kat etti. Üstelik Kopenhag'da Jelert iki maçın 73. dakikasında oyundan atılmış; konuk ekip müsabakanın bir bölümünü 10 kişi oynamıştı. İlk maç 2-2'lik eşitlikle sona ererken son müsabakayı ise Kopenhag 1-0 kazandı ve grubu da ikinci sırada tamamladı.

        Bayern Münih maçlarında oynadığı futbolla ses getiren Galatasaray, adam adama baskıyla Alman devine epeyi zorluk çıkardı. 3-1 kaybettiği ilk maçta 110 km koşan sarı-kırmızılılar, Alman devinden yaklaşık 500 metre fazla mesafe kat etti ancak bunu sonuca çeviremedi. Deplasmanda da rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-kırmızılılar yine rakibinden daha az mesafe kat etti.

        Üst üste ikinci şampiyonluğun ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off biletini kapan Galatasaray, son yedi sezonda altı şampiyonluk kazansa da mevcut form grafiği olarak dibe vuran Young Boys'la eşleşti. Bu sezon sadece amatör küme ekibini mağlup edebilen Young Boys'la deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılılar sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken koşu mesafelerinde de geçen sezona benzer bir tablo ortaya çıktı.

        Müsabaka boyunca fiziksel olarak Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Young Boys 116 km koşarken Galatasaray ise 110 km mesafeyi bile göremedi. Rövanşta iki gole ihtiyacı olan Galatasaray sahaya çift santrfor ile çıkarken ilk 45 dakikaya damga vuran taraf Young Boys oldu. İsviçre temsilcisi 1-0'lık skorla Devler Ligi'ne kalırken maçı da 117 km mesafe kat ederek tamamladı. Galatasaray ise bu kez 110 km'yi aşsa da rakibinden 7 kilometre daha az koştu.

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