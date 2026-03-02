Galatasaray kupa hazırlıklarını tamamladı!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.30'da Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
