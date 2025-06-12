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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı!

        Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamadai Alman futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıldız isme sezon başına 9 milyon Euro net garanti ücret ile 3 milyon Euro sadakat primi ödeneceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:00
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        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
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        Her konuda anlaştığı Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, Alman futbolcuyu resmen kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Galatasaray'ın KAP açıklamasında, Alman yıldızın maliyeti ve transferin detayları da yer aldı.

        YILLIK 9 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

        Buna göre Galatasaray yönetimi, 3 yıllık sözleşme imzalanan Sane'ye sezon başına 9 milyon Euro net garanti ücret ödeyecek. Sarı-kırmızılılar ayrıca Alman yıldıza 3 milyon Euro da sadakat primi ödeneceğini duyurdu.

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        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

        SANE: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM

        Sane imza sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Hem burada olmak hem de burada imza atmak benim için çok büyük bir onur. Kulübe çok teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğu için. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek ve bu takımda başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.

        Dries Mertens çok büyük bir futbolcuydu, çok önemli bir futbolcuydu. Onun numarasıyla ben de o başarıları yakalamak istiyorum. Bu numarayla da Galatasaray’a şans getirmek istiyorum. Açıkçası daha önceki görüntülerden haberdarım, hepsini biliyorum. Sosyal medyadan sürekli bunları takip ettim. Yine de çok şaşırdım. Orada durup bunu yaşadığınız zaman çok farklı duygular hissediyorsunuz. Onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten olağanüstü bir duyguydu. Dolayısıyla bir an önce sahaya çıkıp taraftarla birlikte başarı yakalamak benim en büyük arzum.

        Kerem’le (Demirbay) konuştum inanılmaz mutlu oldu buraya geleceğime. Bana harika bir kulübe, harika insanlara, harika bir taraftara ve harika bir ülkeye geleceğimi söylemişti. Kendisi ne kadar mutlu olduğunu söyledi ve benim de ne kadar mutlu olacağımı söylemişti. Onunla da bir an önce karşılaşmak için sabırsızlanıyorum"

        DURSUN ÖZBEK: ŞEMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BAŞARIYA KOŞACAĞIZ

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ise ifadeleri kullandı:

        "Galatasaray, 25. şampiyonluk, 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz. Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sané tshirtlerini çıkacağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sané tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum.

        Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de gereken başarıya koşacağız. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sané gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sané formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var."

        ABDULLAH KAVUKCU: TARAFTARLARIMIZDAN, SANE ÜRÜNLERİYLE BİR REKOR DAHA BEKLİYORUZ

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

        "Sane gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Alman Milli Takımı’nın oyuncusu. Sane’nin transferi aslında ocak ayında başlayan bir transfer. Duygularımızı ne kadar anlatsak az. Bu dönemde bu oyuncunun buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de taraftarımız. Taraftarımızın şampiyonluk kutlamasında sokaklara çıkması, bizi desteklemesi, onun gelip Bayern Münih maçında etkilenmesi bunların hepsi bir etken. Biz oyuncularla konuşurken şuradan başlıyoruz; Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, eğitim kurumu aynı zamanda. Lisesi, Üniversitesi ile bir eğitim kurumu. Bizim 10 numaramızı giyiyor şu anda. 10 numara Metin Oktay, Hagi, Mertens’ten sonra inşallah o da bir ikon olacak bizim için. İnanıyoruz buna. Duyguları anlatmak çok zor.

        Bu dönemde böyle bir transferi yaptığımız için ne kadar şükretsek azdır. İnşallah yeni başladık. Devamlarının gelmesi için taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. GSStore mağazalarımızdan, internet sitemizden siparişlerle başkanımızın söylediği gibi bir an önce gerçekten rekorlar kırmasını bekliyoruz. Hocamızın bize söylediği transferleri yapmamız için bizi motive etmelerini istiyoruz. Hepimiz Galatasaray için buradayız. İşimizi, gücümüzü bırakıp Galatasaray için koşturuyoruz. Herkesin çok büyük emeği var. Biz sonuçta bir ekibiz. Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla daha iyi işler yapacağız. Futbolla bitmiyor sadece tesisler var, çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah güzel işlere devam edeceğiz. Biz de taraftarımızından Sané ürünleriyle gerçekten bir rekor daha bekliyoruz."

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