Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup eden lider Galatasaray, bu sezon ilk kez rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 4-1 biten mücadeleden 6-2’lik skorla galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Aslan böylece bu sezon ilk kez 6 gol attı.

Cimbom 2023-2024 sezonunda daha önce deplasmandaki Trabzonspor müsabakasını 5-1 kazanmıştı.