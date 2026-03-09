Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Liverpool maçına hazır - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Liverpool maçına hazır

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Galatasaray, Liverpool maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool maçının taktiği üzerinde duruldu.

