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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Manchester maçı ne zaman ve hangi gün? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçı biletleri ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray Manchester United maçı için artık geri sayım başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadelede sarı kırmızılı temsilcimiz, İngiliz devi Manchester United karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Söz konusu maça kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de bilet fiyatları. İşte, Galatasaray Manchester United maçına dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:55
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler 5. hafta karşılaşmalarına çevrilmiş durumda. A Grubu'nda yer alan ve son 16 turuna kalma hesapları yapan temsilcimiz Galatasaray, söz konusu haftada İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United'ı ağırlayacak. İşte, mücadeleye dair en çok merak edilen soruları yanıtları...

        2

        GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

        Mücadelenin biletleri ise henüz satışa sunulmadı.

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

        2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

        3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

        4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

        5

        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United (20:45)

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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