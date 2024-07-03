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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!

        Galatasaray, Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:41
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        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
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        Galatasaray, Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile yeni sözleşme imzaladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

        Mertens'e gelecek sezon için net 2 milyon 900 bin euro ödeneceği belirtildi.

        2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

        Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 19 gole imza attı.

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