Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Galatasaray, sahasında 3. lig ekibi Ofspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kupayı 18 kez ile en çok kazanan takım olan sarı kırmızılılar, 3 sezonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. İşte, Galatasaray Ofspor maçı ile ilgili bilgiler...