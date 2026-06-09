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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray, Pozzecco ile yola devam ediyor!

        Galatasaray, Pozzecco ile yola devam ediyor!

        Galatasaray MCT Technic'te son dönemdeki gelişmelerin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yola devam kararı çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        G.Saray, Pozzecco ile yola devam!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Gianmarco Pozzecco, gelecek sezonda da sarı-kırmızılı ekibin başında olacağını duyurdu.

        Pozzecco, yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden taraftarlara mesaj gönderdi.

        İstanbul'a ilk geldiği günden beri taraftarların sevgisini ve desteğini hissettiğini belirten Pozzecco, "Galatasaray'ı çalıştırarak geçirdiğim her gün benim için büyük bir onurdu ve gelecek sezon da bu görevi sürdürecek olmak beni daha da gururlandırıyor. Gelecek sezonun takımını ve teknik ekibini oluşturmak için çalışmaya hız kesmeden devam ettik. Bu yüzden büyük Galatasaray taraftarından tek bir ricam olacak. Bize güvenin, bu takımı desteklemeye ve sevmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

        Gelecek sezonda Galatasaray ile büyük mutluluklar yaşayacaklarını iddia eden İtalyan başantrenör, şunları kaydetti;

        "Galatasaray'ın ruhunda ve karakterinde hırs, tutku ve kazanmak için sonuna kadar mücadele etme arzusu var. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Salonumuzu, büyük Galatasaray taraftarının enerjisiyle her zamankinden daha dolu görmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere. Haydi Cimbom."

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