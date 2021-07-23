Galatasaray, Alexandru Cicaldau'dan sonra iki transferi birden KAP'a bildirdi! Sarı-kırmızılılar ilk olarak genç sağ bek Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

SOL BEK VAN AANHOLT DA AÇIKLANDI!

Galatasaray, Boey'den kısa süre sonra bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Patrick van Aanholt'la görüşmelerin başlandığını da KAP'a duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."