DÖRT DÖRTLÜK GECE KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı “Dört Dörtlük Gece” organizasyonu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak etkinlik, kulübün kuruluş yılına gönderme yapacak şekilde saat 19.05’te başlayacak. Peki Dört Dörtlük Gece kupa töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Ayrıntılar haberimizde