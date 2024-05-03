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        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Galatasaray- Sivasspor maçına sahne oluyor. RAMS Park'ta oynadığı 17 maçın tamamını kazanan sarı- kırmızılılar, galibiyet serisini 18 yaparak rekor puanla şampiyon olmayı hedefliyor. Sivasspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak sürprize imza atmak istiyor. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:27
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        Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray- Sivasspor'u konuk ediyor. Son puan kaybını Sivasspor deplasmanında yaşayan Galatasaray'ın, kritik mücadele öncesinde 93 puanı bulunuyor. Futbolseverler kritik mücadele ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasının tarihi ve yayıncı kuruluşu...

        2

        GALATASARAY- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray- Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak.

        RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY- SİVASSPOR MUHTEMEL 11

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

        Sivasspor: Nikolic, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Ziya, Turgunbayev, Charisis, İbrahim, N'Jie, Manaj

        4

        GALATASARAY SON DURUM

        Okan Buruk yönetiminde ligde oynadığı 34 maçta 30 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 93 puanla lider konumda bulunuyor. Sarı- kırmızılıların Arjantin'li golcüsü Mauro Icardi 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alırken Belçika'lı yıldızı Mertens ise 13 asistle ligde en çok asist yapan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

        5

        SİVASSPOR SON DURUM

        Bülent Uygun yönetiminde 34 maça çıkan Sivasspor ise 12'şer galibiyet ve beraberlikle maçları sonlandırırken, 10 kez ise sahadan yenik ayrıldı. Sivasspor'un Arnavut golcüsü Manaj, kritik maç öncesinde ligde attığı 18 golle takımının en golcü ismi durumunda bulunuyor.

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