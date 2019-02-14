UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı.

Taraftarlar, İstanbul Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için, Manş Denizi’nde düşen uçakta vefat eden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo’nun tesislerinde meydana gelen yangında vefat edenler için pankartlar açtı.