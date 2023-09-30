Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için sakatlık açıklaması! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Hakim Ziyech'le ilgili konuştu. Faslı yıldızın sakatlığının bulunduğunu belirten Buruk, "Ziyech'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmedik. Pazar veya pazartesi durumu belli olur." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Hakim Ziyech'in sakatlığı bulunduğunu söyledi.

Faslı yıldızı riske etmek istemediklerini belirten Buruk, "Ziyech'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmedik. Pazar veya pazartesi durumu belli olur. Bir an önce oynamak istiyor ama sakatlığını daha ileri götürmek istemiyoruz" dedi.

"ZIYECH DAMAĞIMIZDA TAT BIRAKTI" Saha zeminlerinin kötü olmasından da yakınan sarı-kırmızılıların hocası, "Zeminler de çok kötü ülkemizde. Kendi antrenman tesislerimiz de aynı şekilde, mükemmel değil. Zeminler de oyuncu sakatlığını etkiliyor. İnşallah en kısa zamanda Hakim geri döner. İyi bir başlangıç yaptı ve damağımızda tat bıraktı. Umarım hızlıca aramıza geri döner." ifadelerini kullandı.