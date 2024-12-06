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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' ve 'hakareti' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:29
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        Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in medyada yaptığı ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "hakareti" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

        Galatasaray Kulübünün ise resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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