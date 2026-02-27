Canlı
        Galatasaray ve Samsunspor'un lig maçlarına erteleme! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Galatasaray ve Samsunspor'un lig maçlarına erteleme!

        Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları maçlar ertelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 11:37
        Galatasaray ve Samsunspor'un lig maçlarına erteleme!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'ye konuk olacağı maç da ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.

        UEFA Konferans Ligi'nde tur atlayan Samsunspor'un da aynı hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı müsabaka ileri bir tarihte oynanacak.

        TFF DUYURMUŞTU

        Türkiye Futbol Federasyonu daha önce konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

