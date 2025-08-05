Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yabancı oyuncu listesini TFF'ye iletti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yabancı oyuncu listesini TFF'ye iletti!

        Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği yabancı oyuncu kadrosu belli oldu. Verilen listede Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 16:59 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 yabancının lisansı çıkarılmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, yabancı oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        3 YABANCI YAZILMADI

        Sarı-kırmızılılarda Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson listede yer almazken; Nicolo Zaniolo ise kendisine yer buldu.

        Galatasaray'ın bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

        Günay Güvenç, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz, Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eren Kaya, Eren Elmalı, Derrick Köhn, Elias Jelert, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Ege Araç, Gabriel Sara, Berat Yılmaz, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Yunus Akgün, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Duru, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

        Galatasaray, bir yabancı futbolcu transferi yapması halinde kadrodan bir yabancı çıkartmak zorunda kalacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir