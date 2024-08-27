Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik sınava çıkıyor. Play-off ilk karşılaşmasında Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarı önünde galibiyet arayacak. Cimbom eğer turu geçerse dev bir gelirin sahibi olacak! İsviçre'de 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılılar 90 dakikayı tek farklı üstünlükle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. Peki Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.
Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
OKAN BURUK CEZALI
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, bu akşam da yedek kulübesinde olamayacak.
ABDÜLKERİM DE CEZALI
Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
1 MİLYAR TL'LİK MAÇ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u eleyip gruplara kalırsa yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir elde edecek. Temsilcimiz Young Boys'u eleyemez ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacak. Bu da sarı-kırmızılıların neredeyse 20 milyon Euro daha az kazanacağı anlamına gelecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Jelert
Nelsson
Kaan
Köhn
Torreira
Sara
Barış Alper
Ziyech
Kerem Aktürkoğlu