Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a 1,5 sezonluk kiralanan Maicon, Galatasaray'a geri dönüyor! Sky Sports Arabia'da yer alan habere göre iki kulüp, Maicon'un bonservis bedeli üzerine anlaşma sağlayamadı!

Haberde 1,5 sezon için 1,7 milyon Euro'luk kiralama bedeli alan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacının bonservisi için 5 milyon Euro talep ettiği, Arap kulübünün ise 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmama kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon, Al Nassr'da 1.5 sezonda 39 maça çıktı.