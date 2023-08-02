Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı muhtemel 11'leri
Bu sezon Avrupa'da ses getirme peşinde olan Galatasaray, kritik virajlardan birine bu gece çıkıyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris Vilnius'u RAMS Park'ta konuk ediyor. Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'yı bu tur için UEFA listesine kaydedemeyen Galatasaray'da Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İlk maçta savunma organizasyonunda sorunlar yaşadıklarını belirten Buruk ilk maça göre değişiklikler planlıyor! İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı öncesi son durumu ve muhtemel 11'i
Bu sezon Avrupa'daki başarılarını taraftarına hatırlatmayı uman Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında bu gece Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.
Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak.
BAKAMBU İLK MAÇINA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.
ICARDI VE ZAHA YOK
Galatasaray'da Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu geceki mücadelede süre alamayacak. Sakatlığı yeni tamamlanan Lucas Torreira'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak olsa da Uruguaylı yıldızın riske edilmesi beklenmiyor.
MERTENS 11'E DÖNÜYOR
İlk maçta savunma organizasyonunda problemler yaşayan Galatasaray'da Okan Buruk da ilk 11'de değişiklikler planlıyor. Ön bölge presinin gecikmesinden memnun olmayan Buruk, Dries Mertens'i 11'deki yerine döndürecek. Belçikalı'nın topla buluşma noktaları ve tercihlerinden yararlanmayı düşünen Buruk ayrıca tecrübeli oyuncunun ön bölge presini organize etmesini de düşünüyor.
FERNANDO MUSLERA
SACHA BOEY
VICTOR NELSSON
ABDÜLKERİM BARDAKCI
ANGELINO
SERGIO OLIVEIRA
BERKAN KUTLU
NICOLO ZANIOLO
DRIES MERTENS
KEREM AKTÜRKOĞLU