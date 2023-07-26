Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? Biletler...
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u Rams Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Rakibini mağlup ettiği her skorda bir üst tura yükselecek olan Cimbom'un zorlu mücadelesine dair merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik...
Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçına ilişkin araştırmalar başladı. Söz konusu mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden maçın oynanacağı günü, saati, biletleri ve Galatasaray'ın muhtemel 11'ine dair aramalar yapıyor. Sakatlığını atlatan Lucas Torreira'nın ilk 11'e döneceği Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı hakkında bilgileri derledik!
GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.
GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.
Mücadelenin biletlerinin 28 Temmuz Cuma günü taraftarlara sunulması bekleniyor.
GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Zalgiris Vilnius mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo