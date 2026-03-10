Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü! - Futbol Haberleri

        Galatasaray’da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü!

        Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Liverpool maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynayamayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 22:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'a Davinson'dan kötü haber!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynadı. Sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu.

        Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart sınırında olan futbolculardı. Cimbom’da bu futbolculardan Sanchez, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta yer alamayacak.

        Ayrıca sarı kart sınırında olan Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşmada kart görmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi tarafından öldürülen Sermin'in tabutunu kadınlar taşıdı

        Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar