Galatasaraylı eski sporcu ve ailesi yangında vefat etti
Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında, Galatasaray Kürek Şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı
Galatasaray, kürek şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiğini açıkladı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.