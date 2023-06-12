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Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

Galatasaray'da sergilediği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip çıktı.

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  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Lucas Torreira, transferin gözdesi konumunda...
  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin radarında bulunan Uruguaylı orta sahaya bir talip de İtalya'dan çıktı.
  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

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  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Marcos Antonio'nun satılması halinde ilk hedef olarak Torreira'yı belirledi. 
  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    Antonio'nun takımdan ayrılması durumunda, orta saha mevkisinde Danilo Cataldi'den başka alternatifi kalmayacak olan İtalyan teknik adam bu nedenle Torreira'yı istiyor. 
  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    Torreira dışında orta saha için iki aday daha belirleyen Sarri'nin listesindeki diğer isimler ise Bologna forması giyen Jerdy Schouten ve Frosinone'den Daniel Boloca...
  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    Galatasaray'ın geçen sezon başında 6 milyon euroya Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 

     
  • Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!

    Uruguaylı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma altında 34 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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