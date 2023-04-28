Arjantinli futbolcu, Kamerun basınında yer alan açıklamasında, "Gençken, Batistuta'dan bir şeyler öğrenmek için onu çok izlerdim. Ama Barcelona'ya gittiğimde Samuel Eto'o'dan çok etkilendim. Samuel Eto'o benim idolüm" dedi.