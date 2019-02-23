Süper Lig lideri Başakşehir'in Bursaspor'u konuk ettiği mücadele, 5. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenirken Galatasaray'dan flaş bir gönderme geldi.

Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticilerinden Mahmut Recevik, Twtitter'dan yaptığı paylaşımda TT Stadı zeminin örtüyle kaplı olduğu bir fotoğrafı paylaşarak "Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor, hiçbir sorunumuz yok. Yarınki maçımıza hepinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.