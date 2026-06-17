Garanti BBVA’dan 975 milyon euroluk sürdürülebilir finansman koordinasyonu

Garanti BBVA, Limak tarafından geliştirilen Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi’nin finansmanında kredi ve türev işlemlerine yönelik sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlendi. Bu kapsamda Banka, uluslararası ve yerel finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 400 milyon euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi (SLL) ile 575 milyon euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı faiz riskinden korunma (IRS) işlemlerinde Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev aldı. Banka, söz konusu işlemlerde sürdürülebilirlik çerçevesinin oluşturulması, performans göstergelerinin belirlenmesi, bağımsız ikinci taraf görüşü (SPO) sürecinin koordinasyonu ve uygulama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu oldu.

Türkiye'nin önemli ulaşım altyapısı yatırımlarından biri olan proje için oluşturulan finansman yapısı, sürdürülebilirlik hedeflerini finansal performans göstergeleriyle ilişkilendirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlendiği 575 milyon euro tutarındaki işlem, Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS işlemi olma özelliğini taşıyor. Bu yapı, sürdürülebilirlik kriterlerinin yalnızca kredi süreçlerine değil, türev ürünlere de entegre edilmesini sağlayarak sürdürülebilir finansman uygulamalarının kapsamının genişletilmesine katkıda bulunuyor. Böylece çevresel ve sosyal performans hedefleri finansman mekanizmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken, altyapı yatırımlarında sürdürülebilir dönüşümü destekleyen yenilikçi bir finansman modeli ortaya konuyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Finans sektörünün sürdürülebilir dönüşümde oynadığı rol her geçen gün daha da önem kazanıyor. Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi kapsamında yürüttüğümüz koordinasyon görevi, sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığımızı farklı ürün ve çözümlere taşıma vizyonumuzun önemli bir yansıması. Sürdürülebilirlik kriterlerinin hem kredi hem de risk yönetimi araçlarıyla ilişkilendirilmesini destekleyerek, altyapı yatırımlarında uzun vadeli değer yaratımını teşvik eden yenilikçi finansman yapılarının gelişimine katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayan yenilikçi finansman çözümleri geliştirmeyi sürdürürken, sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz.”