Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.476,60 %-0,11
        DOLAR 46,3178 %0,04
        EURO 53,8605 %0,16
        GRAM ALTIN 6.447,86 %0,02
        FAİZ 41,51 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 103,97 %-0,27
        BITCOIN 64.510,00 %-1,94
        GBP/TRY 62,2771 %0,12
        EUR/USD 1,1594 %-0,12
        BRENT 79,28 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 10.542,26 %0,02
        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA’dan 975 milyon euroluk sürdürülebilir finansman koordinasyonu

        Garanti BBVA’dan 975 milyon euroluk sürdürülebilir finansman koordinasyonu

        Garanti BBVA, Limak'ın Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi kapsamında 400 milyon euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi ile 575 milyon euro büyüklüğündeki sürdürülebilirlik temelli faiz riskinden korunma (IRS) işlemlerinde Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev aldı. Banka, sürdürülebilirlik çerçevesinin oluşturulması, performans kriterlerinin belirlenmesi ve bağımsız değerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu üstlenirken, söz konusu IRS işlemi Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlik bağlantılı türev işlemi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Garanti BBVA'dan 975 milyon euroluk sürdürülebilir finansman koordinasyonu

        Garanti BBVA, Limak tarafından geliştirilen Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi’nin finansmanında kredi ve türev işlemlerine yönelik sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlendi. Bu kapsamda Banka, uluslararası ve yerel finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 400 milyon euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi (SLL) ile 575 milyon euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı faiz riskinden korunma (IRS) işlemlerinde Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev aldı. Banka, söz konusu işlemlerde sürdürülebilirlik çerçevesinin oluşturulması, performans göstergelerinin belirlenmesi, bağımsız ikinci taraf görüşü (SPO) sürecinin koordinasyonu ve uygulama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu oldu.

        Türkiye'nin önemli ulaşım altyapısı yatırımlarından biri olan proje için oluşturulan finansman yapısı, sürdürülebilirlik hedeflerini finansal performans göstergeleriyle ilişkilendirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

        Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlendiği 575 milyon euro tutarındaki işlem, Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS işlemi olma özelliğini taşıyor. Bu yapı, sürdürülebilirlik kriterlerinin yalnızca kredi süreçlerine değil, türev ürünlere de entegre edilmesini sağlayarak sürdürülebilir finansman uygulamalarının kapsamının genişletilmesine katkıda bulunuyor. Böylece çevresel ve sosyal performans hedefleri finansman mekanizmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken, altyapı yatırımlarında sürdürülebilir dönüşümü destekleyen yenilikçi bir finansman modeli ortaya konuyor.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Finans sektörünün sürdürülebilir dönüşümde oynadığı rol her geçen gün daha da önem kazanıyor. Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi kapsamında yürüttüğümüz koordinasyon görevi, sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığımızı farklı ürün ve çözümlere taşıma vizyonumuzun önemli bir yansıması. Sürdürülebilirlik kriterlerinin hem kredi hem de risk yönetimi araçlarıyla ilişkilendirilmesini destekleyerek, altyapı yatırımlarında uzun vadeli değer yaratımını teşvik eden yenilikçi finansman yapılarının gelişimine katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayan yenilikçi finansman çözümleri geliştirmeyi sürdürürken, sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İrtem'in annesi ile beraber binaya girdiği anlar yer aldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor