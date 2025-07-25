Gayrimenkul Sertifikası nedir, ne demektir? Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

Sertifikalar, yüzde 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olup, üst limit bulunmuyor. Yatırımcılar diledikleri kadar sertifika alarak sistemde yer alabilecek.

DAMLA KENT PROJESİ

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.