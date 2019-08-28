Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

AA'nın haberine göre Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımında, Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2019