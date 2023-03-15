FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Gaziantep Basketbol, Polonya ekibi Anwil'e 91-75 mağlup olarak kupaya veda etti.

İlk periyoda Mcintyre ve Frankamp ile etkili başlayan Gaziantep Basketbol'a konuk ekip Moore ve Sobin ile karşılık verdi. Polonya temsilcisi ilk periyodu 18-14 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyoduna etkili bir oyunla başlayan Anwil, hem boyalı alan hem de dışarıdan bulduğu sayılarla 18'inci dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 23-41. Gaziantep Basketbol bulduğu sayılarla aradaki farkı eritmeye çalışsa da konuk ekip soyunma odasına 10 sayı önde girdi: 33-43.