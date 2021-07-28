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Gaziantep Basketbol, Fransız oyuncu Alpha Kaba'yı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, Fransız oyuncu Alpha Kaba'yı transfer etti

Gaziantep Basketbol, Fransız oyuncu Alpha Kaba'yı kadrosuna kattı
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaba ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Fransa LNB Pro A'da mücadele eden Nanterre 92 takımında geçiren Kaba, burada sezonu 34 maçta ortalama 17,2 dakika süre alarak 6,1 sayı, 4,8 ribaunt istatistikleri ile tamamlamıştır. Ayrıca EuroCup'ta sahaya çıktığı 15 maçta ortalama 23,5 dakika süre almış 11,1 sayı, 8,5 ribaund, 1,0 blok istatistiği ile tamamlamıştır. Alpha Kaba'ya hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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