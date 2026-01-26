Habertürk
        Gaziantep Basketbol, liderliğini sürdürdü! - Basketbol Haberleri

        Gaziantep Basketbol, liderliğini sürdürdü!

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol rakiplerini mağlup etti. Gaziantep Basketbol, 18. galibiyetini alarak liderliğini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:51
        Gaziantep Basketbol, liderliğini sürdürdü!
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftası, 2 maçla tamamlandı.

        Günün ilk müsabakasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLab Basketbol'u 97-67 mağlup etti.

        Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Basketbol, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 81-71 yendi.

        Ligde 20. haftanın ardından 18 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, liderliğini sürdürdü.

