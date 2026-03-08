Gaziantep FK: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada Alexandru Maxim kaydederken; konuk takım bu gole 63. dakikada Serginho ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK 30 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 14 puana ulaştı.
Ligin 26. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. F. Karagümrük ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
