Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Gaziantep FK: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Gaziantep FK: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ile Karagümrük yenişemedi

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Ev sahibi ekibin golünü 54. dakikada Alexandru Maxim kaydederken; konuk takım bu gole 63. dakikada Serginho ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK 30 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 14 puana ulaştı.

        Ligin 26. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. F. Karagümrük ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da balıkçı teknesi battı: 3 kişi son anda denize atlayarak kurtuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı teknesinin batması paniğe neden oldu. Teknede bulunan 3 kişi son anda kendilerini denize atarak kıyıya çıkmayı başarırken olayda can kaybı yaşanmadı. Teknenin batma anı ise dron ile havadan görüntülendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?