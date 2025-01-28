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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, genç stoperi açıkladı - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK, genç stoperi açıkladı

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen savunma oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:41
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        Gaziantep FK, genç stoperi açıkladı!
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        Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, savunmaya takviye yaptı.

        Gaziantep ekibi, son olarak Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen 20 yaşındaki stoper İzzet Ali Erdal ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        İzzet Ali, kariyerinde 63 resmi karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydederken, Türkiye U-17 Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

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