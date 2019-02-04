Gaziantep'te damat dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

İlk olay öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, miras nedeniyle aile içi anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Şüpheli daha sonra Fıstıklı Mahallesinde yine eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Buradaki saldırıda da 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.