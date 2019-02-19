Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren 27 yıl aralıksız yer alan, 2000-2001'de şampiyonluk için yarışan ve Avrupa kupalarında 5 kez Türkiye'yi temsil eden TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor hakkında inceleme başlatıldı.
Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz için inceleme başlatılmıştır.
Yarım asırlık tarihi ve marka değeri ile Türk Futbolunda önemli bir yere sahip olan Gaziantepspor Kulübü, geçmiş yönetimlerin içini boşaltarak ağır bir borç yüküne sokması nedeni ile her gün gelen haciz kâğıtları ve en önemlisi FIFA dosyalarından gelen cezalar nedeni ile sportif açıdan yürütülemez hale gelmiştir.
Gaziantepspor’umuz tarihin tozlu sayfalarında yerini almaması ve Gaziantepspor’u düştüğü bu duruma sokanlardan hesap sormak adına mücadelemizi sürdürerek, gerekli tüm girişimleri yapmış ve bugün itibari ile önemli bir adım daha atmış bulunmaktayız. Sayın Valimiz Davut Gül’ün talimatları ile Gaziantep Valiliği bünyesinde kurulan soruşturma ekibi ile Gaziantepspor’umuzun geçmiş tüm hesap ve dosyaları incelenmeye alınmıştır. Kulübümüz soruşturma kuruluna gerekli tüm evrakları arşivlerden çıkartıp teslim etmiş ve incelemenin her safhasını titizlikle takip edilecektir.
Gaziantepspor Kulübünü içinde bulunduğu bu duruma sokanlardan sonuna kadar hesap sorulacak ve adli tüm girişimler yapılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Hasan ŞAHİN
Gaziantepspor Kulübü Başkanı"
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