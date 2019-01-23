Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren 27 yıl aralıksız yer alan, 2000-2001'de şampiyonluk için yarışan ve Avrupa kupalarında 5 kez Türkiye'yi temsil eden TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı.

Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada kulübün geçmiş dönemden kalan ağır bir borç yükü ve FIFA tarafından verilen çok sayıda puan silme cezasının bulunduğu kaydedildi.

Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere Kulübümüz geçmiş yönetimlerin bırakmış olduğu ağır borç yükü nedeni ile FIFA tarafından yabancı Futbolcu ve Takımlarına yapılmayan ödemelerden dolayı çok sayıda eksi puan cezası ve son olarak bir alt lige düşürülme cezası almıştır.

Gaziantepspor’umuz 50 Yıllık tarihi ile Gaziantep Şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında hiçbir şaibeli olaylara karışmadan onurlu bir şekilde temsil etmiştir. Ancak gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması ağır yenilgiler ile Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor’umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına Kulübümüz TFF 2.Lig Beyaz grup kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır.

Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; Lig’den çekilme kararı Kulübümüzün kapatılacağı bir karar kesinlikle değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir proje ile yapılanmaya giderek, Gaziantepspor’umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.