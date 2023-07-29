Gaziosmanpaşa’daki dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Görüntülerde, 4 kişi tarafından araya alınan bir genç darp ediliyor. Ardından eli silahlı olan kişi etrafa tehditler savurarak, darp edilen kişinin ayaklarına doğru ateş ettikten sonra yanındakilerle birlikte olay yerinden ayrılıyor. Silahı kullanan şüphelinin, 11 adet suç kaydı bulunan Olcay D. olduğu belirlendi. Polis şüphelilerin peşine düştü

Olay iki gün önce Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir kişinin yaralanarak hastaneye götürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede yaralanan kişinin 26 yaşındaki Batuhan Karasüleyman olduğu belirlendi. Ayak bileğinden yaralanan müştekinin hayati tehlikesinin olmadığı görüldü.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER REKLAM Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 4 kişinin, Batuhan Karasüleyman’ı aralarına alarak darp ettiği görüldü. Şüphelilerden biri elindeki silahla tehditler savurarak, yerde darp edilen kişiye silahla ateş ediyor. Yaralanan müşteki olay yerinden hızla kaçarken, şüpheliler soğuk kanlılıkla ve tehditler savurmaya devam ederek araca binerek uzaklaşıyor.