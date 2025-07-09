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        Haberler Gündem Güncel Gece yarısı vahşet! Tartıştığı kocasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Gece yarısı vahşet! Tartıştığı kocasını öldürdü!

        Düzce'de gece yarısı feci bir cinayet işlendi. Olayda B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:40
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        Tartıştığı kocasını öldürdü!
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        Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre kentte yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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