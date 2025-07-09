Gece yarısı vahşet! Tartıştığı kocasını öldürdü!
Düzce'de gece yarısı feci bir cinayet işlendi. Olayda B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre kentte yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Fotoğraf: İHA
Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.