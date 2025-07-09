Gece yarısı vahşet! Tartıştığı kocasını öldürdü! Düzce'de gece yarısı feci bir cinayet işlendi. Olayda B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 09.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:40 facebook

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