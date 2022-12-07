"KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÇALDIN"

Ahmet sevdiği kız olan Macide'nin Kazım ile ilişkisi olduğunu öğrenince sinirlenir ve Kazım ve Macide'nin üstüne yürür. Kazım'a kardeşinin sevgilisini çaldın diyen Ahmet, bu kız seni sevmedi sen kendi hayal dünyanda yaşıyorsun cevabını alır.