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Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı: "Kardeşinin sevgilisini çaldın"

Gecenin Ucunda 10. bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yeni çıkan fragmanı ise merak konusu oldu. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, her çarşamba akşamı Star TV'de ekrana gelen Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanından detayları ve 10. son bölümünde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

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  • Gecenin Ucunda 11. yeni bölüm fragmanı: "Kardeşinin sevgilisini çaldın" Gecenin Ucunda 11. yeni bölümde neler oluyor, 10. bölümde ne oldu?

    Gecenin Ucunda 11. yeni bölüm fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte başrollerinde, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal gibi ünlü oyuncuların bulunduğu dizinin son bölümü ve fragmanı hakkında merak edilen ayrıntılar...
  • Gecenin Ucunda 11. yeni bölüm fragmanı: "Kardeşinin sevgilisini çaldın" Gecenin Ucunda 11. yeni bölümde neler oluyor, 10. bölümde ne oldu?

    "KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÇALDIN"

    Ahmet sevdiği kız olan Macide'nin Kazım ile ilişkisi olduğunu öğrenince sinirlenir ve Kazım ve Macide'nin üstüne yürür.  Kazım'a kardeşinin sevgilisini çaldın diyen Ahmet, bu kız seni sevmedi sen kendi hayal dünyanda yaşıyorsun cevabını alır. 
  • Gecenin Ucunda 11. yeni bölüm fragmanı: "Kardeşinin sevgilisini çaldın" Gecenin Ucunda 11. yeni bölümde neler oluyor, 10. bölümde ne oldu?

    "ALDATILMIŞ MAĞDUR KADIN HİKAYESİ BİTTİ"

    Kazım'ın Nermin ile boşanma kararı sonrasında Macide ve Kazım arasında başlayan yakınlaşma Nermin'in dikkatini çeker. Nermin artık ağlayan ve mağdur kadın olmadığını ve intikam almayı istediğini dile getirir.
  • Gecenin Ucunda 11. yeni bölüm fragmanı: "Kardeşinin sevgilisini çaldın" Gecenin Ucunda 11. yeni bölümde neler oluyor, 10. bölümde ne oldu?

    GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Kazım’ın boşanma kararı Macide’nin aklını ve kalbini karıştırır. Kazım Macide’ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez.
  • Gecenin Ucunda 11. yeni bölüm fragmanı: "Kardeşinin sevgilisini çaldın" Gecenin Ucunda 11. yeni bölümde neler oluyor, 10. bölümde ne oldu?

    Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım’a olan aşkını hem kendine hem de Kazım’a itiraf eder. Fakat Nini’nin planı Macide’yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.

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