Geleceğe Dönüş 3 filmi oyuncuları kimler? Geleceğe Dönüş 3 filmi konusu seyircileri tarafından merak konusu oldu. İşte zaman yolculuğu temasını işleyen kült film serisinin 3. ve son filmi olan Geleceğe Dönüş ile ilgili detaylar haberimizde...

GELECEĞE DÖNÜŞ 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Michael J. Fox

Christopher Lloyd

Mary Steenburgen

Thomas F. Wilson

Lea Thompson

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marty ve Dr. Brown 1955'te Biff'in yaptığı değişikliği düzelttikten sonra fırtınalı havada kendi zamanlarına dönmeye hazırlanırken zaman makinesine yıldırım düşer ve kaybolur. 1955'te mahsur kalan Marty'e o gün o saatte kendisine verilmek üzere doktordan mektup gelir.

Doktorun kazayla 1885 yılına gittiğini ve o şartlar altında tamir edilemeyen zaman makinesinin gömülü olduğu yeri mektuptan öğrenen Marty, 1955 yılındaki Doktorun yanına yeniden gider.

1955 yılının teknolojisiyle zaman makinesi yeniden kullanılır hale geldikten sonra Marty, 1885 yılına gidip önce doktoru kurtaracak sonra kendi zamanlarına döneceklerdir. Planlarındaki atladıkları tek nokta ise, 2015 yılında eklenen geri dönüşümlü reaktörle elektrik sorunu kökten hallolmuştur fakat vahşi batı devrinde işlenmiş dizel benzin yoktur!