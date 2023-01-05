Geleceğin bağlantılı cihaz vizyonu

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Samsung'un CES 2023'te düzenlediği basın toplantısında ana hatlarıyla aktarılan strateji, cihazların ve inovasyonun daha iyi ve kişisel deneyimler sunabilmesini öngörüyor. Samsung’un bu stratejisi, cihazlar arasında kusursuz bağlantı özelliklerinin sağlanmasının yanı sıra teknolojinin günlük yaşamdaki kullanımını daha sürdürülebilir kılabilecek bir ürün tasarımı yaklaşımına dayanıyor. Samsung CEO’su JH Han, bu yaklaşımı şöyle özetledi: “Bu vizyonumuzu çok değerli görüyoruz. Bir yandan bugünün zorluklarını aşarken aynı zamanda kullanıcıların gelecekteki ihtiyaç ve taleplerini de şimdiden anlamaya çalışıyoruz. Bunu başarmak zamanımızı alacak, birçok inovasyonun yanı sıra dünyanın her yerinden iş ortaklarıyla iş birlikleri yapmamız gerekecek. Bunu gerçekleştirmek için kararlıyız ve bugünden işe koyulduk.”



%100 YENİLENEBİLİR ENERJİ Dünyamızın karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla çevre odaklı yaklaşımlara öncelik verdiğini duyuran Samsung, 2050 yılına kadar tüm bağlı şirketlerinde kullanılan elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyor. Yine bu tarihe kadar, karbon emisyonlarının da sıfırlanması hedefleniyor. Yakın gelecekteki planlarında ise Cihaz Deneyimi biriminin 2027 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmesi, 2030 yılına kadar da karbon emisyonunu sıfırlaması öngörülüyor. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM Şirketin sürdürülebilirlik amaçlarını daha ileri taşımak üzere, ‘Her An Sürdürülebilirlik’ kavramı da ele alınıyor. Bu çerçevede Samsung, en popüler ürün ve hizmetlerine sürdürülebilir nitelikler kazandırarak, daha sağlıklı bir çevre için katkıda bulunuyor. Bu katkılar arasında ürünlerde kullanılan malzemelerle ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi tasarımlarla daha sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor. Samsung ürünlerindeki sürdürülebilirlik adımlarına bakıldığında; akla ilk olarak birçok TV ve akıllı telefon ürünlerinde atık balıkçı ağlarından elde edilen geri dönüştürülmüş plastik gibi sürdürülebilir malzeme kullanımı geliyor. Samsung marka ev aletleri, bellek ürünleri ve 5G radyo ağı çip setleri de kullanım esnasında enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, Samsung’un SmartThings Energy ve Yapay Zeka Destekli Enerji Modu gibi bağlantı özellikli hizmetleri de kullanıcıların enerji tasarrufu yapmasını sağlayarak iklim üzerindeki genel etkiyi azaltıyor.