Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programında haftanın finali başladı, Geli,nim Mutfakta haftanın birincisdi kim sorusu araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta'nın bugün ekrana gelen 25 Şubat tarihli 875. bölümünde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Miyase Türkel-Sevilay Başar, Hasret Vural-Nurten Kangal ve Deniz Varan-Hayat Varan çiftleri "Vişneli Pudingli Çörek" için yarışıyor. Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim sorularının cevapları ve haftanın finali puan durumu